Движение на дорогах Кемерова парализовали девятибалльные пробки

Сегодня утром, 13 ноября, в областном центре зафиксированы огромные пробки, большая часть города стоит.

Дорожная ситуация в столице Кузбасса оценивается в девять баллов. По данным «Яндекса», в городе, по меньшей мере, произошло пять ДТП.

Огромный затор сейчас наблюдается на улице Нахимова от 2-го переулка Авроры до перёкрестка с проспектом Шахтёров, далее пробка идёт по Логовому шоссе.

Также в пробке стоит практический весь проспект Шахтёров по направлению к центру. Затор также на улице Терешкова.

На левом берегу самые большие пробки на Кузнецком проспекте и Соборной улице. Стоит также Университетский мост и проспект Октябрьский.

Аварии зафиксирован на Октябрьском, на Бульваре строителей, два на проспекте Ленина и одно- на проспекте Химиков.