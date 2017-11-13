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Движение на дорогах Кемерова парализовали девятибалльные пробки

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кемерово

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Фото © static.ngs.ru

Сегодня утром, 13 ноября, в областном центре зафиксированы огромные пробки, большая часть города стоит.

Дорожная ситуация в столице Кузбасса оценивается в девять баллов. По данным «Яндекса», в городе, по меньшей мере, произошло пять ДТП.

Огромный затор сейчас наблюдается на улице Нахимова от 2-го переулка Авроры до перёкрестка с проспектом Шахтёров, далее пробка идёт по Логовому шоссе.

Также в пробке стоит практический весь проспект Шахтёров по направлению к центру. Затор также на улице Терешкова.

На левом берегу самые большие пробки на Кузнецком проспекте и Соборной улице. Стоит также Университетский мост и проспект Октябрьский.

Аварии зафиксирован на Октябрьском, на Бульваре строителей, два на проспекте Ленина и одно- на проспекте Химиков.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/incidents/93380.html

http://static.ngs.ru/news/preview/0f86f3a036d26f209681971aa60e5d3b0026e688_900.jpg

Сегодня утром, 13 ноября, в областном центре зафиксированы огромные пробки, большая часть города стоит.

 

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