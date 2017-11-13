Движение на дорогах Кемерова парализовали девятибалльные пробки

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Сегодня утром, 13 ноября, в областном центре зафиксированы огромные пробки, большая часть города стоит.
Дорожная ситуация в столице Кузбасса оценивается в девять баллов. По данным «Яндекса», в городе, по меньшей мере, произошло пять ДТП.
Огромный затор сейчас наблюдается на улице Нахимова от 2-го переулка Авроры до перёкрестка с проспектом Шахтёров, далее пробка идёт по Логовому шоссе.
Также в пробке стоит практический весь проспект Шахтёров по направлению к центру. Затор также на улице Терешкова.
На левом берегу самые большие пробки на Кузнецком проспекте и Соборной улице. Стоит также Университетский мост и проспект Октябрьский.
Аварии зафиксирован на Октябрьском, на Бульваре строителей, два на проспекте Ленина и одно- на проспекте Химиков.
Сегодня утром, 13 ноября, в областном центре зафиксированы огромные пробки, большая часть города стоит.