Газеты и интернет
Радио
-5°C, небольшой снегопад
Войти на сайт

В массовом ДТП под Новокузнецком погиб человек, ещё двое пострадали

Опубликовано , 95 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © glavny.tv

Под Новокузнецком в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей один человек погиб, двое пострадали.

ДТП случилось накануне около 19:40 на Ильинском шоссе. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, 55-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum в процессе обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение сначала с автомобилем Honda CR-V и Volkswagen Polo, после чего Honda CR-V врезалась в Mazda Demio.

«В результате данной автоаварии водитель Mazda Demio – 35-летний житель Калтана – погиб на месте, а водитель Honda CR-V и пассажирка Volkswagen Polo получили травмы различной степени тяжести», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Кузбасская полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/incidents/93392.html

https://glavny.tv/sites/default/files/styles/large/public/mainphotos/35605/v-smolenskoy-oblasti-samaya-medlennaya-skoraya-pomoshch-44031.jpg?itok=_NQWqE6X

Под Новокузнецком в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей один человек погиб, двое пострадали.

 

Яндекс.Новости

ВашГород
ВашГород

Недвижимость сибирской торговой сети продали за бесценок

Сибдепо
Сибдепо

Кемеровские танцоры стали призёрами международного турнира

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке на территории фермерского хозяйства отравили животных

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кемеровчанка на предложение о сексе ткнула ухажёра ножом в живот

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове за ночь выпало четыре миллиметра осадков

VSЁ42
VSЁ42

Сборник стихов убитой девушки издадут в Новокузнецке

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить