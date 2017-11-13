В массовом ДТП под Новокузнецком погиб человек, ещё двое пострадали

Под Новокузнецком в результате дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей один человек погиб, двое пострадали.

ДТП случилось накануне около 19:40 на Ильинском шоссе. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства автоаварии.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасса, 55-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum в процессе обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение сначала с автомобилем Honda CR-V и Volkswagen Polo, после чего Honda CR-V врезалась в Mazda Demio.

«В результате данной автоаварии водитель Mazda Demio – 35-летний житель Калтана – погиб на месте, а водитель Honda CR-V и пассажирка Volkswagen Polo получили травмы различной степени тяжести», — сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Кузбасская полиция рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также выполнять предписания дорожных знаков и требования сотрудников ДПС.