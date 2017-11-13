В Междуреченске поймали парней, разобравших на запчасти угнанный ВАЗ

Полицейские задержали в Междуреченске группу подозреваемых в краже автомобиля, который они успели разобрать на запчасти, в том числе для апгрейда собственной машины.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в местный отдел полиции обратился 25-летний житель, у которого с парковки во дворе дома неизвестные похитили ВАЗ-21120 стоимостью около 100 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 17до 19 лет.

«Подельники признались, что похищенный автомобиль разобрали на запчасти. Колёса и магнитолу один из злоумышленников использовал для апгрейда своей машины, остальные детали злоумышленники планировали продать», — сообщает ведомство.

Как выяснили полицейские, для конспирации «авторазбором» они занимались в посёлке Сосновка, где впоследствии правоохранители и обнаружили кузов от похищенных «жигулей», а также крышку от капота и две двери.

Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела о краже. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

«Похищенное частично изъято и возвращено потерпевшему», — добавили в ведомстве.