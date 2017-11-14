Водитель BMW сбил бабушку с четырьмя детьми в Берёзовском

В Берёзовском возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого водитель иномарки сбил женщину и провожаемых ею в школу четырёх детей.

ДТП произошло сегодня около 07:15 на улице Калинина, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По предварительным данным, водитель «BMW 735» не справился с управлением и совершил наезд на 68-летнюю женщину с четырьмя детьми в возрасте от 7 до 10 лет, которые двигались по краю проезжей части навстречу двигавшемуся транспорту.

«В результате ДТП семилетняя девочка от полученных травм погибла, пенсионерка и трое детей доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — сказали в полиции.

Известно, что пожилая женщина вела двух внучек и двоих соседских детей в школу.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД по Берёзовскому.

По результатам освидетельствования с использованием алкотестера водитель оказался трезв, отметили в ведомстве.

При этом уже известно, что в нарушение п. 5.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещено использование транспортных средств, на автомобиле «BMW» владельцем была установлена резина с разным рисунком протектора и разной степенью морозостойкости.

Для установления всех обстоятельств ДТП назначено проведение судебных медицинской и автотехнической экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». «Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы», — уточнили в ГУ МВД.