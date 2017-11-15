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Двум жителям Кузбасса не удалась контрабанда сильнодействующих веществ

Опубликовано , 51 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © content.onliner.by

Сотрудники Кемеровской таможни и транспортной полиции за прошедшую неделю неоднократно пресекали попытки контрабанды сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе ведомства, в результате проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками ОКОН Кузбасского ЛУ МВД России по реализации оперативной информации кузбасскими таможенниками возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ в отношении уроженца Кемерова.

Один из нарушителей через интернет заказал препараты для быстрого наращивания мышечной массы и нивелирования побочных эффектов от их употребления.

«Аналогичное преступление пресечено сотрудниками Кемеровской таможни совместно с сотрудниками ГКОН Новокузнецкого ЛУ УТ МВД. В отношении жителя Междуреченска также возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ за попытку получить сильнодействующие вещества, ввоз которых на территорию РФ запрещён», — рассказали в таможне.

В обоих случаях незаконное перемещение через госграницу РФ сильнодействующих веществ осуществлялось в международном почтовом отправлении из Республики Беларусь.

Нарушителей задержали сразу после получения международных посылок, их содержимое изъяли и направили на исследование.

«Согласно результатам экспертизы, таблетки содержат в своем составе сильнодействующее вещество станозолол, стеклянные флаконы с жидкостью – 1-тестостерон. Общая масса данных веществ составила 82,49 грамма», — уточнили в ведомстве.

Согласно санкциям статьи 226.1 УК РФ, виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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https://content.onliner.by/news/2016/03/original_size/b5dcee3b9df0b7e6898015037f22bcb4.jpg

Сотрудники Кемеровской таможни и транспортной полиции за прошедшую неделю неоднократно пресекали попытки контрабанды сильнодействующих веществ в международных почтовых отправлениях.

 

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