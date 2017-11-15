Кемеровчанин получил срок за попытку откупиться от транспортной полиции

Ранее судимый житель Кемерова пытался откупиться от транспортных полицейских взяткой в размере 25 тысяч рублей.

Об инциденте «МедиаКузбассу» сообщила старший помощник Кемеровского транспортного прокурора Наталья Черных.

Как установлено материалами уголовного дела, сотрудники Кузбасской транспортной полиции задержали обвиняемого на привокзальной площади станции Кемерово за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«Не желая быть привлечённым к административной ответственности, он пытался дать сотруднику транспортной полиции взятку в размере 25 тысяч рублей, но его противоправные действия были пресечены правоохранителями», — уточнила Черных.

Государственное обвинение в Заводском районном суде поддержал представитель Кемеровской транспортной прокуратуры. Кемеровчанин обвинялся в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Как пояснили в транспортной прокуратуре, подсудимый совершил данное преступление в период отбытия условного осуждения по предыдущему приговору суда, поэтому суд отменил условное осуждение и назначил ему по совокупности приговоров наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.