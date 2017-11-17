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Житель Берёзовского принёс для помощи полиции телевизор

Опубликовано , 69 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © xdn.tf.rs

В Берёзовском полицейские раскрыли квартирную кражу благодаря отзывчивости горожанина, который принёс в отдел телевизор и описал подозрительного продавца.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, потерпевшими оказалась семья местных жителей, проживающих в частном секторе города.

Супруги сообщили, что из дома, который они продали, но ещё не освободили от своего имущества, была совершена кража. Неизвестный похитил плазменный телевизор стоимостью 26 тысяч рублей.

«Полицейские организовали комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленника. В то время, пока они проводили подворный обход и отрабатывали места возможного сбыта похищенного, в городской отдел МВД обратился местный житель», — отметили в ведомстве.

Мужчина сообщил, что несколько дней назад купил у незнакомца телевизор, но накануне от соседей узнал, что сотрудники полиции разыскивают преступника, похитившего похожую технику.

Горожанин понял, что приобрёл краденую вещь, и сам принёс имущество в полицию, передал следователю и назвал приметы продавца.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался знакомый семьи потерпевших. Ранее он неоднократно бывал в доме, где проживали супруги, и ему было известно, что в одном из окон на веранде нет стекла. В отсутствие хозяев злоумышленник проник в жилище и вынес технику, которую впоследствии продал за 8 тысяч рублей.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о краже, за которую ему грозит до шести лет лишения свободы.

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http://xdn.tf.rs/2015/07/14/Lopov-kradljivac-provalnik-kradja-televizora.jpg

В Берёзовском полицейские раскрыли квартирную кражу благодаря отзывчивости горожанина, который принёс в отдел телевизор и описал подозрительного продавца.

 

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