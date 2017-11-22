Две жительницы Междуреченска избили мужчину сковородкой

В Междуреченске полицейские задержали двух женщин, которые сковородой избили спящего малознакомого мужчину.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в дежурную часть местной полиции поступил сигнал из городской больницы с сообщением о том, что из посёлка Широкий Лог скорой помощью в медучреждение доставлен 35-летний пациент с телесными повреждениями.

Врачи диагностировали потерпевшему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом кисти левой руки.

«Потерпевший спал дома, когда к нему пришли две малознакомые девушки, разбудили его и стали предъявлять претензии по поводу того, что он плохо ухаживает за своим отцом-инвалидом», — рассказали в ведомстве.

Мужчина убежал от них на кухню, но они последовали за ним и, взяв сковороду и крышку от неё, стали наносить ему удары по голове и рукам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые жительницы данного посёлка 36 и 40 лет. Обе стали фигурантками уголовного дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.