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Кемеровчанин нашёл в Томи раритетное ружьё 1928 года

Опубликовано , 200 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © Управление Росгвардии по Кузбассу

В Кемерове 55-летний местный житель добровольно выдал сотрудникам подразделения лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии раритетное оружие.

Ружьё мужчина обнаружил в реке Томь в пригороде областного центра с помощью поискового магнита, сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Росгвардии.

«Сотрудники ведомства установили, что находкой является одноствольное ружье 16 калибра 1928 года выпуска. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате кемеровчанину вознаграждения», — рассказали в управлении.

Кузбасская Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».

Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно, напомнили в Росгвардии.

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Управление Росгвардии по Кузбассу

В Кемерове 55-летний местный житель добровольно выдал сотрудникам подразделения лицензионно-разрешительной работы кузбасской Росгвардии раритетное оружие.

 

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