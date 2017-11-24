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Кемеровчанин не смог совершить платёж и стал избивать мультикассу

Опубликовано , 99 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © belive.ru

В Кемерове бойцы Росгвардии задержали дебошира, который вывел из строя платёжный терминал.

Об инциденте «МедиаКузбассу» сообщили в областном управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В полдень экипаж Росгвардии Кемеровского филиала вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании охранно-пожарной сигнализации в одном из магазинов в Кировском районе города.

Через три минуты бойцы прибыли на охраняемый объект, где на выходе задержали подозреваемого в порче платёжного терминала. Им оказался 49-летний кемеровчанин.

Со слов администратора магазина, посетитель долгое время не мог совершить платёжную операцию, после чего на глазах покупателей он стал избивать мультикассу.

В результате его действий платёжный терминал был выведен из строя.

Мужчина направился к выходу, но был задержан, уточнили в ведомстве.

Сотрудник сервисного центра оценил поломку в десять тысяч рублей. Бойцы Росгвардии передали кузбассовца сотрудникам полиции.

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В Кемерове бойцы Росгвардии задержали дебошира, который вывел из строя платёжный терминал.

 

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