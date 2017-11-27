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Пьяный новокузнечанин получил серьёзные травмы после падения из окна

Опубликовано , 52 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © i.ytimg.com

Инцидент произошёл накануне ночью в одном из домов по проспекту Курако.

Около 3:00 местные жители вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики обнаружили в снегу возле дома лежащего мужчину, проживающего в этой же пятиэтажке.

Новокузнечанин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был доставлен в больницу.

У него диагностировали открытый перелом левого бедра, тупую травму живота, закрытую черепно-мозговую травму и другие телесные повреждения.

Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от источника в медицинских кругах, 40-летний пострадавший выпал из окна своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже.

Сейчас все обстоятельства данного инцидента устанавливают правоохранители.

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Инцидент произошёл накануне ночью в одном из домов по проспекту Курако.

 

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