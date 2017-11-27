Огнеборцы спасли троих из горящей квартиры в новокузнецкой пятиэтажке

Сегодня ночью на пожаре в одном из многоквартирных домов в Новокузнецке сотрудники МЧС России спасли три человека.

Звонок о пожаре в оперативную службу поступил от жителей дома, они сообщили, что в пятиэтажном доме на проспекте Курако случилось возгорание.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, огнеборцы немедленно выехали на вызов, к моменту их прибытия из окон квартиры вырывалось пламя.

«Специалисты, в составе звена газодымозащитной службы тут же приступили к разведке, в ходе которой, из горящего помещения спасли трёх человек», — уточняет ведомство.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных, возгорание удалось оперативно ликвидировать. В результате происшествия в комнате обгорела мебель.

Специалисты предполагают, что причиной произошедшего могло стать нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.