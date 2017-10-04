В Междуреченске прочитают послание пятидесятилетней давности

Капсула времени пролежала в Горностроительном техникуме с 1967 года

В Междуреченске накануне Дня народного единства вскроют капсулу времени, которую полвека назад заложили в фасад Горностроительного техникума. В ней записано обращение к живущим в 2017 году.

В далеком 1967 году, в год 50-летия Октябрьской революции, комсомольцы написали письмо к своим потомкам. И вот уже через месяц в ДК «Распадский» капсулу времени торжественно вскроют и прочитают. Свидетелями этого события станут школьники, студенты, пенсионеры, представители угольных компаний и общественности и другие горожане. После этого письмо передадут на хранения в городской музей.

Сейчас у междуреченцев есть возможность создать новое послание уже для наших потомков. Его должны будут прочесть также, как и предыдущее, через полвека – в 2067 году. Сейчас в администрации Междуреченска ждут от горожан предложения по поводу содержания и места хранения письма.