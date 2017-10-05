Наша Манька с благодарностью принимает внимание людей

Газета «Кузбасс» уже два года участвует в акции «Усынови питомца» и продолжает заботиться о своей подшефной в мини-зоопарке музея-заповедника – козе Маньке. Вот и на этот праздник она получила от редакции подарки.

Капуста, морковь, яблоки – за годы знакомства мы изучили нехитрые вкусовые пристрастия Маньки, и потому заранее знали, с какими гостинцами приезжать.

При встрече коза показалась какой-то слишком спокойной и умиротворенной и будто постарела. Пропал молодецкий задор, на забор, как бывало раньше, не вскакивала, бородкой не трясла. Даже свежая капуста ее не больно-то заинтересовала, правда, она аккуратно и с достоинством съела два яблока. Наверное, всё это потому, что в тот день в Писанице было многолюдно и шумно – на День защиты животных сюда приехало несколько автобусов школьников. И у каждого было с собой в кульке какое-нибудь лакомство для обитателей мини-зоопарка.

Зато на фоне нашей степенной Мани поросята по соседству казались гиперактивными. Они «сметали» всё, что им предлагали, яблоки хрумкали с особым смаком. Медведи от нашей редакции также получили презенты. Они очень умело давили лапой банки со сгущенным молоком.

Когда мы в последний раз навещали Маньку, у нее родился козленок. Сейчас он живет отдельно, и коза снова одна. Впрочем, к ней то и дело забегают местные кролики и зайцы, так что она не скучает.

К слову, в музее-заповеднике рассказали, что с зайцами здесь вообще вышла отдельная история. Сначала на бухгалтерском учете их было десять, но потом ситуация вышла из-под контроля, они активно начали размножаться. Руководство, подумав, решило не вмешиваться в естественные процессы, и зайцев выпустили на свободу. Некоторые уже даже успели перезимовать самостоятельно, вырыли себе норы, а весной принесли потомство.

Сейчас в мини-зоопарке «Томской писаницы» живет больше 50 зверей и птиц. Акция «Усынови питомца» действует около семи лет, и всегда находились желающие помогать в содержании обитателей зоопарка. Но за последний год многие благотворители перестали перечислять деньги на содержание своих подопечных. К примеру, без попечителей остался медведь (а на его содержание в год уходит до 300 тысяч рублей!), волки, лисы, лоси… Сейчас под опекой в зоопарке остались только шесть животных и одна птица, одной из счастливиц остается коза Манька.

«Мы же не можем эту проблему неразрешимой держать. Если отказываются, подключаемся мы, компенсируем всё, – пояснил директор музея-заповедника «Томская писаница» Валерий Каплунов. – Но когда есть такие люди, готовые поддержать, это хорошо. Попечителей стало меньше, наверное, каким-то образом сказывается кризис. Уходят одни, приходят другие. У нас есть организации, которые нас поддерживают, они не участвуют в акции «Усынови питомца», но просто помогают финансово. Например, сейчас мы строим серьезный вольер для птиц, у нас его не было. Деньги на строительство дала Сибирская генерирующая компания, в Год экологии они решили нас поддержать. Это будет типовой вольер для хищных птиц, рассчитанный на семь особей. Чтобы расширять зоопарк, нужны все-таки очень серьезные средства, поэтому пока мы новых обитателей брать не планируем».

Тем не менее, по словам Валерия Александровича, акция «Усынови питомца» продолжается. Музей-заповедник «Томская писаница» предлагает всем желающим взять «шефство» над обитателями мини-зоопарка. Любой человек или организация могут выбрать «одинокого постояльца» и оказывать финансовую поддержку в его содержании. Под опеку можно брать на любой срок: от месяца до года и больше. Привлеченные средства пойдут не только на еду для животных, но и на обустройство их вольеров. Все подробности по «усыновлению» можно узнать на официальном сайте «Томской писаницы».