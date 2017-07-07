Экологический марафон «Zубочистка» стартует на Поднебесных Зубьях

Мероприятие приурочено к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.

В течение трёх дней более 160 кузбассовцев — волонтёров, представителей молодёжи крупных компаний, студентов — будут убирать мусор на основных туристических маршрутах.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, речь идёт о территориях в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».

Организаторы экомарафона — совет объединений работающей молодёжи предприятий, учреждений и организаций Кемеровской области, Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» при поддержке администраций области и города Междуреченска.

«Акция направлена на привлечение внимания жителей Кузбасса к охране окружающей среды и развитию движения корпоративного волонтёрства в Кемеровской области», — отмечают организаторы.

Также в рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей.

Открытие экомарафона состоится сегодня на станции «Лужба». Акция продлится до 9 июля.