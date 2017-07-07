Газеты и интернет
Радио
15°C, слабый дождь
Войти на сайт

Экологический марафон «Zубочистка» стартует на Поднебесных Зубьях

Опубликовано , 62 просмотра
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © gorets-media.ru

Мероприятие приурочено к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.

В течение трёх дней более 160 кузбассовцев — волонтёров, представителей молодёжи крупных компаний, студентов — будут убирать мусор на основных туристических маршрутах.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, речь идёт о территориях в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».

Организаторы экомарафона — совет объединений работающей молодёжи предприятий, учреждений и организаций Кемеровской области, Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» при поддержке администраций области и города Междуреченска.

«Акция направлена на привлечение внимания жителей Кузбасса к охране окружающей среды и развитию движения корпоративного волонтёрства в Кемеровской области», — отмечают организаторы.

Также в рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей.

Открытие экомарафона состоится сегодня на станции «Лужба». Акция продлится до 9 июля.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/important/90708.html

http://gorets-media.ru/uploads/images/vestisgor/3_2014/December/.thumbs/b6e535931e6cda877bdb8a65e26f6264_1024_768_1.jpg

Мероприятие приурочено к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.

 

Яндекс.Новости

Сибдепо
Сибдепо

В июне в Кузбассе больше всего подорожали овощи, фрукты и сахар

Ведомости
Ведомости

РИА «Новости»: врачи оценивают состояние Тулеева как стабильное

vistanews.ru
vistanews.ru

В Новокузнецке тело пропавшей девушки нашли в квартире знакомого

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Недосып привёл кузбассовца на скамью подсудимых

omvesti.ru
omvesti.ru

В Восточном отметят день семьи, любви и верности

nakanune.ru
nakanune.ru

«Тулеев не видит преемника на своем посту. Варианты решения есть только в двух головах»

Экология

Июль 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
34567
8
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить