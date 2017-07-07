Экологический марафон «Zубочистка» стартует на Поднебесных Зубьях

Последние новости:
Мэр Тагила Носов пожелал Тулееву продолжать работу на процветание Кузбасса
Прокуратура: нарушений в следствии по делу о рухнувшем доме в Междуреченске нет
В День Ивана Купалы кемеровчане могут бесплатно проехать на маршрутке
Новокузнечанка подала на алименты, пока сожитель был в командировке
В Кемерове бабушка нашла в ванне утонувшего взрослого внука
Мероприятие приурочено к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.
В течение трёх дней более 160 кузбассовцев — волонтёров, представителей молодёжи крупных компаний, студентов — будут убирать мусор на основных туристических маршрутах.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, речь идёт о территориях в районе Поднебесных Зубьев, прилегающих к государственному природному заповеднику «Кузнецкий Алатау».
Организаторы экомарафона — совет объединений работающей молодёжи предприятий, учреждений и организаций Кемеровской области, Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» при поддержке администраций области и города Междуреченска.
«Акция направлена на привлечение внимания жителей Кузбасса к охране окружающей среды и развитию движения корпоративного волонтёрства в Кемеровской области», — отмечают организаторы.
Также в рамках марафона запланированы восхождение на горные пики, сплавы по рекам, посещение местных природных достопримечательностей.
Открытие экомарафона состоится сегодня на станции «Лужба». Акция продлится до 9 июля.
Мероприятие приурочено к Году экологии и 100-летию заповедной системы России.