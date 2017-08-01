Транспортные полицейские провели экологическую акцию на Томи

Сотрудники кузбасской транспортной полиции провели в Кемерове и Юргинском районе экологическую акцию по очистке берегов реки Томь от мусора.

Как рассказала «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина, региональные транспортные полицейские присоединились к акции, организованной Сибирским управлением ведомства и посвящённой Году экологии.

Стражи порядка совместно с сотрудниками МЧС, представителями Общественного совета выехали на берег реки Томи, чтобы очистить его территорию от мусора.

«Столица Кузбасского региона не напрасно считается одним из самых чистых городов Сибири: большого скопления продуктов жизнедеятельности горожан в зонах отдыха на воде не найти», — отметила Елена Щербинина.

В Кемерове «экологический десант» обследовал прибрежную территорию около Кузнецкого моста и выявил довольно много скрытого мусора в кустах и зарослях деревьев «дикого» участка городского пляжа.

На относительно небольшом участке им удалось собрать пять мешков мусора. Пластиковые и бумажные пакеты, бутылки, жестяные банки и прочие отходы тщательно отсортировали и вывезли с берега.

По словам начальника Кузбасского ЛУ МВД Николая Кротовского, подобные акции помогают не только «навести чистоту» на участке оперативного обслуживания, но и привлечь внимание кемеровчан к проблемам экологии родного города.

С сентября сотрудники транспортной полиции будут самостоятельно проводить водные рейдовые мероприятия на собственном катере.

Сейчас они обеспечивают охрану водных биологических ресурсов и общественного порядка в акватории Томи в составе совместных групп с сотрудниками МЧС.

Так, на днях в результате рейда была задержана группа рыбаков, у которых стражи порядка изъяли незаконные орудия лова: остроги и электрическую удочку с комплектующими. В отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.