Транспортные полицейские провели экологическую акцию на Томи

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Сотрудники кузбасской транспортной полиции провели в Кемерове и Юргинском районе экологическую акцию по очистке берегов реки Томь от мусора.
Как рассказала «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД Елена Щербинина, региональные транспортные полицейские присоединились к акции, организованной Сибирским управлением ведомства и посвящённой Году экологии.
Стражи порядка совместно с сотрудниками МЧС, представителями Общественного совета выехали на берег реки Томи, чтобы очистить его территорию от мусора.
«Столица Кузбасского региона не напрасно считается одним из самых чистых городов Сибири: большого скопления продуктов жизнедеятельности горожан в зонах отдыха на воде не найти», — отметила Елена Щербинина.
В Кемерове «экологический десант» обследовал прибрежную территорию около Кузнецкого моста и выявил довольно много скрытого мусора в кустах и зарослях деревьев «дикого» участка городского пляжа.
На относительно небольшом участке им удалось собрать пять мешков мусора. Пластиковые и бумажные пакеты, бутылки, жестяные банки и прочие отходы тщательно отсортировали и вывезли с берега.
По словам начальника Кузбасского ЛУ МВД Николая Кротовского, подобные акции помогают не только «навести чистоту» на участке оперативного обслуживания, но и привлечь внимание кемеровчан к проблемам экологии родного города.
С сентября сотрудники транспортной полиции будут самостоятельно проводить водные рейдовые мероприятия на собственном катере.
Сейчас они обеспечивают охрану водных биологических ресурсов и общественного порядка в акватории Томи в составе совместных групп с сотрудниками МЧС.
Так, на днях в результате рейда была задержана группа рыбаков, у которых стражи порядка изъяли незаконные орудия лова: остроги и электрическую удочку с комплектующими. В отношении нарушителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Сотрудники кузбасской транспортной полиции провели в Кемерове и Юргинском районе экологическую акцию по очистке берегов реки Томь от мусора.