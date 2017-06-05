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Сотня кашпо с яркими петуниями украсит Кемерово к Дню города

Опубликовано , 149 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © kemerovo.ru

На пешеходных ограждениях в разных частях Кемерова ко Дню города будут вывешены 100 кашпо с яркими петуниями.

Геометрические фигуры, стилизованные изображения растений и животных, символы Кемерова и Кузбасса уже украсили свыше 30 клумб областной столицы.

Благоустроители продолжают работы по цветочному оформлению города, сообщает пресс-служба мэрии.

«Высадка рассады однолетников завершена на цветниках по улицам 50 лет Октября, Весенней, бульварной части улицы Орджоникидзе, скверах на Красноармейской, у областной филармонии Кузбасса, площадях Волкова и Пушкина», — отметили в горадминистрации.

Сегодня специалисты укореняют цветочную рассаду петуний, бархатцев, сальвий на проспекте Советском, заканчивают оформление клумб у цирка.

В ближайшие дни работники «Зеленстроя» начнут подготовку почвы и разметку под посадку цветов главной клумбы области. На ней появится стилизованное изображение шахтёра в честь 70-летия празднования Дня шахтёра в Кузбассе. Цветочный узор образуют 20,16 тыс. растений.

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http://www.kemerovo.ru/pictures/news/photo_35294_big.jpg

На пешеходных ограждениях в разных частях Кемерова ко Дню города будут вывешены 100 кашпо с яркими петуниями.

 

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