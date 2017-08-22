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Более 65 тысяч деревьев высадили во дворах домов в Кузбассе

Опубликовано , 76 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © cs303407.vk.me

В Год экологии кузбасские жилищники высадили во дворах с помощью местных жителей свыше 65 тысяч деревьев.

Как сообщает областная Госжилинспекция, больше всего саженцев появились на придомовых территориях в Кемерове, Тайге, Прокопьевске, Крапивинском, Мариинском, Кемеровском районах.

При этом в некоторых дворах коммунального сектора жители сами разбили аллеи новорождённых.

По оценкам ведомства, недостаточное внимание озеленению дворов уделяют управляющие компании в Яйском, Тяжинском, Тисульском, Чебулинском районах и в Мысках.

С начала весенне-летнего сезона инспекторы ГЖИ провели 6 тысяч проверок по уборке, благоустройству и озеленению дворов, выявили 21 нарушение, завели два административных дела.

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http://cs303407.vk.me/v303407685/575e/AX0YyHDQD1s.jpg

В Год экологии кузбасские жилищники высадили во дворах с помощью местных жителей свыше 65 тысяч деревьев.

 

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