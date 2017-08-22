Более 65 тысяч деревьев высадили во дворах домов в Кузбассе

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В Год экологии кузбасские жилищники высадили во дворах с помощью местных жителей свыше 65 тысяч деревьев.
Как сообщает областная Госжилинспекция, больше всего саженцев появились на придомовых территориях в Кемерове, Тайге, Прокопьевске, Крапивинском, Мариинском, Кемеровском районах.
При этом в некоторых дворах коммунального сектора жители сами разбили аллеи новорождённых.
По оценкам ведомства, недостаточное внимание озеленению дворов уделяют управляющие компании в Яйском, Тяжинском, Тисульском, Чебулинском районах и в Мысках.
С начала весенне-летнего сезона инспекторы ГЖИ провели 6 тысяч проверок по уборке, благоустройству и озеленению дворов, выявили 21 нарушение, завели два административных дела.
В Год экологии кузбасские жилищники высадили во дворах с помощью местных жителей свыше 65 тысяч деревьев.