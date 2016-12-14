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Семейная пара из Кемерова «выбивала» деньги дубинками и шокерами

Опубликовано , 742 просмотра
Автор текста Виктория Прилуцкая

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Фото © koryazhma-info.ru

В Кемерове будут судить группу вымогателей, которые применяли жестокие методы для получения денег, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В ходе следствия были собраны доказательства причастности обвиняемых к совершению четырех преступлений. Их организаторами выступала семейная пара, которая держала торговый павильон в Южном. Для совершения нескольких вымогательств они также привлекали своего знакомого.

«По версии следствия, предприниматели, заподозрив своего продавца в присвоении, в течение года требовали от него выплаты несоразмерной денежной компенсации. Для достижения своей цели глава семейства и его знакомый избивали потерпевшего битами, применяли электрические приборы и использовали другие жестокие способы воздействия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, они требовали 45 тысяч рублей.

Подобные методы обвиняемые применяли для вымогательства денег у покупателей, которые брали товар в их магазине в долг, а в итоге эти суммы для них увеличивались в разы.

Одного из таких должников глава семьи ударил электрошокером и избил из-за 16 тысяч рублей.

Сейчас некоторые потерпевшие находятся под госзащитой, поскольку фигуранты пытались оказать воздействие на потерпевших, чтобы те отказались от своих показаний.

В суд уже направлено уголовное дело, возбужденное в отношении группы из трех человек, в числе которых семейная пара. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей «Вымогательство». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

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В Кемерове будут судить группу вымогателей, которые применяли жестокие методы для получения денег

1 комментарий

  1. Статья 49 Конституции РФ

    1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

    3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

 

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