Семейная пара из Кемерова «выбивала» деньги дубинками и шокерами

В Кемерове будут судить группу вымогателей, которые применяли жестокие методы для получения денег, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

В ходе следствия были собраны доказательства причастности обвиняемых к совершению четырех преступлений. Их организаторами выступала семейная пара, которая держала торговый павильон в Южном. Для совершения нескольких вымогательств они также привлекали своего знакомого.

«По версии следствия, предприниматели, заподозрив своего продавца в присвоении, в течение года требовали от него выплаты несоразмерной денежной компенсации. Для достижения своей цели глава семейства и его знакомый избивали потерпевшего битами, применяли электрические приборы и использовали другие жестокие способы воздействия», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, они требовали 45 тысяч рублей.

Подобные методы обвиняемые применяли для вымогательства денег у покупателей, которые брали товар в их магазине в долг, а в итоге эти суммы для них увеличивались в разы.

Одного из таких должников глава семьи ударил электрошокером и избил из-за 16 тысяч рублей.

Сейчас некоторые потерпевшие находятся под госзащитой, поскольку фигуранты пытались оказать воздействие на потерпевших, чтобы те отказались от своих показаний.

В суд уже направлено уголовное дело, возбужденное в отношении группы из трех человек, в числе которых семейная пара. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей «Вымогательство». Им грозит до 7 лет лишения свободы.