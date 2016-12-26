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Вооруженного налетчика на мобильный салон ищут в Кемерове

Опубликовано , 91 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ГУ МВД по Кемеровской области

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по городу Кемерово разыскивают вооруженного налетчика на магазин, из которого он похитил шесть телефонов и скрылся.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, все это случилось вечером 16 декабря в магазине по продаже мобильных телефонов на проспекте Ленина.

Налетчик зашел в заведение, скрывая лицо под медицинской маской.

«Некоторое время он присматривался к выставленному на полках товару, затем, угрожая предметом, похожим на обрез, напал на продавца. Преступник закрыл женщину в подсобном помещении, разбил стеклянную витрину, похитил шесть телефонов и скрылся», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят комплекс мероприятий, чтобы установить и задержать подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Как уточнили в ведомстве, разыскиваемому на вид 35-40 лет, рост около 1,75 метра, среднего телосложения, глаза чуть сужены, по бокам глаз морщинки, кожа смуглая. Был одет в черную вязаную шапку с подворотом, темно-болотный длинный пуховик с капюшоном, темные штаны, черные ботинки на толстой подошве. При себе у него была черная спортивная сумка.

Особыми приметами в ГУ МВД назвали возможные порезы на руках от стекла разбитой витрины.

«Сотрудники полиции просят граждан, располагающих информацией о личности либо месте нахождения разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в Кемерове: 8 (3842) 39-07-15, 8 (3842) 75-43-00 или на телефон „02“. Анонимность гарантируется», — добавили в ведомстве.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/87417.html

ГУ МВД по Кемеровской области

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по городу Кемерово разыскивают вооруженного налетчика на магазин, из которого он похитил шесть телефонов и скрылся.

 

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