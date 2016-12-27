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Дело в отношении адвоката Негодяева не возбуждено — СК

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста ershov

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Фото © img.gazeta.ru

Следственный комитет Кемеровской области пока не стал возбуждать уголовное дело по факту смертельного ДТП в Кемерово с участием известного адвоката и предпринимателя Вадима Негодяева. Об этом Газете.Ru рассказали в СК региона.

По словам представителя ведомства, спустя пять дней после ДТП продолжается доследственная проверка, на которую законом отведено десять суток.

«Если не успеют что-то сделать следователи, мы имеем право продлить до 30 суток, — пояснила руководитель пресс-службы СК Кемеровской области Надежда Ананьева. — После чего уже будет принято или не принято решение о возбуждении дела. Насколько я знаю, там назначены различные экспертизы, которые дадут понимание, что вообще произошло. Погодные условия у нас были сумасшедшие. Говорили, что и дорога была не совсем в порядке.

Проверяем скоростной режим, исправность автомобиля. Уголовное дело возбуждается, когда точно понятно, что совершено преступление. А завести дело, чтобы все стали называть его сразу и подозреваемым, и виновным, зачем это нужно?

Ведь ДТП — это происшествие неумышленное. СК занимается таким, если это ответственное лицо, в данном случае — адвокат».

Смертельное ДТП произошло вечером 22 декабря. Негодяев ехал за рулем BMW X6, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате наезда 34-летняя местная жительница получила серьезные травмы и скончалась.

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Следственный комитет Кемеровской области пока не стал возбуждать уголовное дело по факту смертельного ДТП в Кемерово с участием известного адвоката и предпринимателя Вадима Негодяева

 

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