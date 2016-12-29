Семейная пара пенсионеров погибла на пожаре в Яйском районе

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Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели при пожаре семейной пары пенсионеров в Яйском районе.
Сообщение о пожаре в частном жилом доме и надворных постройках на улице Таежная в деревне Соболинка поступило в МЧС в 2:14.
Согласно информации областного ГУ МЧС, в 2:35 пожар локализовали, ликвидировали в 2:43. На тушение привлекались 13 сотрудников ведомства и четыре единицы техники.
По данным правоохранительного портала Кузбасса от осведомленного источника, в результате пожара погибли два человека – 91-летний пенсионер и его 86-летняя супруга, проживавшие в том доме.
Женщина скончалась на месте, а мужчина спустя время в больнице.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах гибели при пожаре семейной пары пенсионеров в Яйском районе.