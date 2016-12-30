Неудачливого налетчика на магазины ищут в Новокузнецке

«Добычей» неизвестного мужчины, напавшего на несколько магазинов с пистолетом, стала банка кукурузы, пустая касса, а еще один эпизод и вовсе закончился его побегом.

Теперь налетчика, подозреваемого в серии разбойных нападений на новокузнецкие торговые павильоны, ищут полицейские, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

«Несколько дней назад неизвестный злоумышленник в черной шапке и солнцезащитных очках вошел в торговый павильон в Центральном районе города и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, схватил с прилавка банку кукурузы, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

Спустя двадцать минут мужчина ворвался в соседний магазин, где аналогичным способом похитил кассовый аппарат, в котором не оказалось денег.

Еще через некоторое время налетчик вошел в третий торговый павильон, где также попытался похитить кассу, однако продавец оказала сопротивление, и злоумышленнику пришлось скрыться, не доведя преступный замысел до конца.

Личность нападающего устанавливают сотрудники уголовного розыска. Полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых организациях, чтобы задержать его.

Полицейские призывают всех, кто что-либо знает о злоумышленнике, сообщить об этом по телефонам в Новокузнецке: 8 (3843) 46-22-29, 46-55-24, 57-44-41, 8-961-707-9477. Анонимность гарантируется.

По каждому факту разбоя возбуждено отдельное уголовное дело. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до десяти лет лишения свободы.