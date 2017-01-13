Подростки продали, украли и перепродали мешки с кедровыми орехами

Перед судом предстанут два подростка из Яшкинского района, которые обворовали дом перекупщицы кедрового ореха и повторно продали ее товар.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кузбассу, обвиняемые в краже с незаконным проникновением в жилище — сводные братья, которым 16 и 17 лет.

В прошлом августе они договорились обворовать дом местной жительницы, которой ранее продали несколько мешков кедровых шишек.

«Убедившись, что женщины нет дома, они сломали навесной замок и проникли в жилище. Похитив четыре мешка с шишками и более 35 кг шелушенных орехов, покинули место преступления. Хозяйка, вернувшись домой, обнаружила кражу, вызвала сотрудников полиции и рассказала, у кого приобрела орехи», — говорится в сообщении.

Подростки признались в совершении кражи и пояснили, что уже успели продать похищенное другому местному жителю.

Следователям они заявили, что на преступление их толкнуло желание иметь деньги на карманные расходы.

«Ранее в поле зрения работников правоохранительных органов братья не попадали. В органы полиции и учебное заведение в связи с отсутствием индивидуальной профилактической работы внесено представление», — отметили в СУСК.

Какое наказание понесут братья-"бизнесмены", теперь будет решать суд.