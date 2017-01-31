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Новокузнечане в отместку сожгли Infiniti начальника за 800 тысяч

Опубликовано , 50 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © turboanimals.ru

Полицейские задержали в Новокузнецке злоумышленников, которые в отместку бывшему начальнику сожгли его машину стоимостью 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в результате пожара Infiniti сгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Проведенная экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог. За совершение этого преступления сотрудники уголовного розыска задержали двоих местных жителей (одному 29 лет, второму — 31 год).

«Полицейские выяснили, что злоумышленники раньше работали в строительной фирме, принадлежащей потерпевшему. Между хозяином организации и работниками произошел конфликт, в результате которого они уволились и решили отомстить бывшему начальнику путем поджога его машины», — пояснили в ГУ МВД.

Экс-работники стали фигурантами уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы.

На период следствия один из задержанных заключен под стражу, добавили в ведомстве.

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Полицейские задержали в Новокузнецке злоумышленников, которые в отместку бывшему начальнику сожгли его машину стоимостью 800 тысяч рублей.

 

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