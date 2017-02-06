Коммунальщик из Кемерова после расчистки снега попал в реанимацию

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В Кемерове работник РЭУ попал в реанимацию после того, как упал с подъездного козырька, который очищал от снега.
Инцидент произошел в минувшую пятницу на проспекте Ленинградский, 30.
От жилого дома 61-летнего мужчину экстренно доставили в третью городскую больницу.
Врачи диагностировали ему катотравму, ушиб головного мозга и другие травмы. Потерпевшего поместили в отделение реанимации.
Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от осведомленного источника, работник РЭУ упал с козырька подъезда, который расчищал от снега.
Как это произошло, сейчас устанавливают правоохранители. В частности, будет проведена проверка по соблюдению требований техники безопасности.
В Кемерове работник РЭУ попал в реанимацию после того, как упал с подъездного козырька, который очищал от снега.