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Коммунальщик из Кемерова после расчистки снега попал в реанимацию

Опубликовано , 114 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © 1tulatv.ru

В Кемерове работник РЭУ попал в реанимацию после того, как упал с подъездного козырька, который очищал от снега.

Инцидент произошел в минувшую пятницу на проспекте Ленинградский, 30.

От жилого дома 61-летнего мужчину экстренно доставили в третью городскую больницу.

Врачи диагностировали ему катотравму, ушиб головного мозга и другие травмы. Потерпевшего поместили в отделение реанимации.

Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от осведомленного источника, работник РЭУ упал с козырька подъезда, который расчищал от снега.

Как это произошло, сейчас устанавливают правоохранители. В частности, будет проведена проверка по соблюдению требований техники безопасности.

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https://1tulatv.ru/sites/default/files/2015_3.jpg

В Кемерове работник РЭУ попал в реанимацию после того, как упал с подъездного козырька, который очищал от снега.

 

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