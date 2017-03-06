В Кузбассе осудили телефонных мошенников, «кинувших» жителей девяти регионов

В Кемеровской области вынесен приговор телефонным мошенникам, обманувшим на 0,6 млн рублей жителей девяти регионов России, которые продавали мебель на популярном сайте бесплатных объявлений.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, на скамье подсудимых оказались ранее судимые жители Прокопьевска 24 и 34 лет.

Летом прошлого года сотрудники уголовного розыска местного отдела МВД получили оперативную информацию, что они причастны к хищению денег с банковских карт граждан.

В ходе следствия выяснилось, что жертвами прокопчан стали жители девяти регионов России – от Калининграда до Хабаровска.

Все они размещали объявления о продаже мебели на популярном сайте бесплатных объявлений. Злоумышленники звонили им и представлялись сотрудниками организации, которая якобы сдает квартиры в аренду. По их словам, товар они приобретали, чтобы обставить жилье. Подельники заверяли, что готовы незамедлительно совершить покупку, но только при условии безналичной оплаты.

«Для получения перевода продавцы должны были подойти к банкомату и под диктовку аферистов набрать комбинацию цифр. Посредством данной манипуляции злоумышленники подключали свои телефоны к банковским картам россиян, через услугу «мобильный банк» получали доступ ко всем их счетам и похищали денежные средства», — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили причастность задержанных к совершению девяти аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба превысила 600 тыс. рублей.

Во время следствия фигуранты уголовного дела находились под стражей. После предъявления им обвинения все собранные материалы были направлены на рассмотрение в суд, который признал их виновными в совершении инкриминируемых преступлений.

В итоге один из осужденных получил три года и девять месяцев лишения свободы, второй — четыре года и два месяца лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.