Мальчик погиб в горячей ванной при заснувшем отце в Новокузнецке

Областное следственное управление СК РФ разбирается в обстоятельствах гибели маленького ребенка, которого нашли в ванне с горячей водой при заснувшем отце.

Как сообщила пресс-служба ведомства, инцидент произошел в одной из квартир Новокузнецка в минувшую среду, но известно о нем стало только сейчас.

«В ванной комнате обнаружено тело ребенка в возрасте 1,8 года с признаками термического воздействия. В вечернее время мама мальчика ушла в школу за старшим ребенком, отец, играя с сыном, уснул. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что из ванной комнаты идет пар, на полу вода», — говорится в сообщении.

Мать увидела младшего ребенка в ванной, которая была заполнена горячей водой. Мальчик не подавал признаков жизни, прибывшие врачи «скорой» констатировали смерть.

Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Следователи тщательно изучат все обстоятельства произошедшего, а также юридически оценят действия родителей.

Известно, что на профилактических учетах семья не состояла, медицинское освидетельствование родителей не выявило признаков опьянения.