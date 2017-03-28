Новокузнецкая полиция ищет сменившего фамилию и отчество наркодилера

Отдел уголовного розыска управления МВД по Новокузнецку разыскивает Константина Александровича Котовского, который изменил данные на Константин Юрьевич Растимешен.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Кемеровской области, он родился 21 июля 1992 года рождения.

По данным ведомства, молодой человек подозревается в торговле наркотиками.

«Приметы: рост 190 см, худощавого телосложения, множество татуировок на руке, шее», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом в полицию по телефонам в Новокузнецке: 8 (3843) 74-14-93, 574-455, 8-951-164-89-81.