Пожарные спасли шесть человек из задымлённого дома в Юрге

На пожаре, случившемся накануне вечером в городе Юрга, огнеборцы спасли шесть человек, включая двоих детей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС, о возгорании в пятиэтажном доме на улице Леонова в пожарную службу сообщил очевидец.

Когда на место происшествия приехали пожарные, из окон квартиры на первом этаже шёл дым, он уже успел подняться до пятого этажа.

«Требовалась немедленная эвакуация людей с верхних этажей. Понимая, что выйти из плотно задымлённого помещения, самостоятельно жильцы выйти не смогут, не теряя ни секунды, я и ещё двое моих коллег, в составе звена газодымозащитной службы, начали обход по квартирам», — рассказывает начальник караула Григорий Медведев.

Тем временем, из окна на пятом этаже доносились просьбы о помощи. Старший пожарный Равиль Шакиров, установив автолестницу, оперативно организовал спасение этих людей.

Всего в результате было спасено шесть человек: троих вывели по лестничным маршам с помощью масок, ещё троих — по автолестнице.

«Одновременно с действиями по спасению людей были брошены силы на ликвидацию возгорания. Пожар, который, предположительно, случился из-за неосторожного обращения с огнём, был ликвидирован в течение четырёх минут после прибытия огнеборцев», — отметили в ведомстве.