В Кузбассе будут судить мужчину, из ревности запершего жену в погребе

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Житель Ленинска-Кузнецкого пойдет под суд за незаконное лишение свободы — он из ревности запер собственную супругу в погребе.
Как сообщила пресс-служба областного ГУ МВД, инцидент произошел в декабре 2016 года. За помощью в полицию обратилась сама жена обвиняемого.
«Женщина рассказала, что супруг заставил ее спуститься в погреб и закрыл, забрав лестницу и мобильный телефон. Потерпевшая просидела взаперти 5 часов, после чего смогла самостоятельно выбраться наверх и сообщить о произошедшем полицейским», — говорится в сообщении.
Когда сотрудники полиции задержали 40-летнего подозреваемого, он пояснил, что накануне приревновал супругу к знакомому и в отместку лишил ее свободы.
Мужчина стал фигурантом уголовного дела, которое направлено на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд.
«Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 2 лет лишения свободы», — отметили в ГУМВД.
Житель Ленинска-Кузнецкого пойдет под суд за незаконное лишение свободы — он из ревности запер собственную супругу в погребе.