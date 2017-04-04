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Белые кроссовки выдали хулигана, разбившего ногой витрину музея в Юрге

Опубликовано , 23 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © princessabizhu.ru

В Юрге бойцы Росгвардии благодаря записи с камеры видеонаблюдения задержали хулигана, который ногой разбил витрину в музее.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе областного управления ведомства, в первом часу ночи группе задержания Юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «тревога» с городского краеведческого музея.

Прибывшие на охраняемый объект стражи порядка выяснили, что неизвестный мужчина разбил оконную витрину. Причём его хулиганские действия зафиксировала камера наружного наблюдения.

На записи было отчётливо видно, как молодой мужчина в тёмной куртке с капюшоном и белых кроссовках разбивает ногой витрину. Именно обувь стала основной приметой подозреваемого.

Патрулируя ближайшую территорию, сотрудники Росгвардии заметили группу людей около одного из пивных магазинов. Среди них был подвыпивший молодой человек в белых кроссовках, подходящий под описание правонарушителя.

«В ходе опроса 26-летний житель Юрги признал свою вину. По его словам, он раскаивается в содеянном и готов полностью возместить ущерб музею. Пояснить сотрудникам Росгвардии мотивы своего поступка молодой человек не смог», — рассказали в управлении.

Для дальнейшего разбирательства стражи порядка доставили юргинца в полицию.

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В Юрге бойцы Росгвардии благодаря записи с камеры видеонаблюдения задержали хулигана, который ногой разбил витрину в музее.

 

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