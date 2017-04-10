КамАЗ протаранил шлагбаум на железнодорожном переезде в Кузбассе

В Кузбассе ищут водителя цементовоза марки «КамАЗ», который протаранил шлагбаум на станции Плотниково и скрылся с места происшествия.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кузбасского линейного управления МВД, это случилось на железнодорожном переезде 147 км этой станции.

Сотрудники ведомства, прибыв на место, установили, что водитель цементовоза, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, проследовал без остановки через железнодорожный переезд.

«Опустившийся в момент переезда шлагбаум был сбит и погнут грузовиком. Водитель с места происшествия скрылся», — сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

По последней информации, правоохранители установили номера транспортного средства, ведётся розыск. В дальнейшем расследованием займутся сотрудники ГИБДД.

«Задержек в движение поездов на железной дороге не было», — добавили в транспортной полиции.