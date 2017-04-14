Юргинец устроил погром в магазине, где ему не дали выпить бесплатно

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Бойцы Росгвардии задержали в Юрге буйного покупателя, среди бела дня устроившего погром в местном магазине.
Об инциденте «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы войск национальной гвардии.
Прибывшие по сигналу тревоги стражи порядка задержали 33-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина в торговом зале взял бутылку спиртного с полки и начал её распивать. При виде охранника магазина он закрутил пробку и поставил бутылку на место, отказавшись платить за вскрытый товар.
«После безуспешной попытки убедить сотрудников торговой точки, что не прикасался к алкоголю, мужчина начал выражать несогласие нецензурной бранью. После этого покупатель начал ногой бить по стенам и входной двери», — рассказали в ведомстве.
Чтобы усмирить дебошира, администратор магазина нажала на кнопку тревожной сигнализации.
Буйного юргинца доставили в отдел полиции. Сейчас устанавливается сумма повреждённой двери.
Бойцы Росгвардии задержали в Юрге буйного покупателя, среди бела дня устроившего погром в местном магазине.