Юргинец устроил погром в магазине, где ему не дали выпить бесплатно

Бойцы Росгвардии задержали в Юрге буйного покупателя, среди бела дня устроившего погром в местном магазине.

Об инциденте «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе областного управления Федеральной службы войск национальной гвардии.

Прибывшие по сигналу тревоги стражи порядка задержали 33-летнего местного жителя в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина в торговом зале взял бутылку спиртного с полки и начал её распивать. При виде охранника магазина он закрутил пробку и поставил бутылку на место, отказавшись платить за вскрытый товар.

«После безуспешной попытки убедить сотрудников торговой точки, что не прикасался к алкоголю, мужчина начал выражать несогласие нецензурной бранью. После этого покупатель начал ногой бить по стенам и входной двери», — рассказали в ведомстве.

Чтобы усмирить дебошира, администратор магазина нажала на кнопку тревожной сигнализации.

Буйного юргинца доставили в отдел полиции. Сейчас устанавливается сумма повреждённой двери.