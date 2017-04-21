Берёзовчанин стал фигурантом сразу трёх дел по «оружейным» статьям

Сотрудники Кузбасской транспортной полиции возбудили в отношении жителя Берёзовского уголовные дела за незаконное хранение оружия и боеприпасов, незаконное изготовление оружия.

Как сообщили «МедиаКузбассу» в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД, при осмотре дома мужчины сотрудники уголовного розыска изъяли самодельное огнестрельное устройство, самодельные пыжи, дробь, а также 240 граммов пороха.

«На веранде жилого помещения служебно-разыскная собака чётко среагировала на рюкзак, в котором и обнаружился арсенал», — пояснили в ведомстве.

Результаты экспертизы признали самодельное оружие устройством по типу гладкоствольного укороченного дульнозарядного ружья, пригодного для производства выстрела, а дымный порох метательного действия оказался изготовленным промышленным способом.

«Оперативные сотрудники провели осмотр дома берёзовчанина не случайно: у сыщиков была информация, что 41-летний мужчина часто ходит на рыбалку с самодельным оружием. Владелец дома подтвердил эту версию», — уточнили в ЛУ МВД.

В своих действиях он ничего криминального не видел, поскольку изготовил оружие по типу поджиги, стреляющее порохом, для отпугивания медведей, которые в последнее время якобы часто нападают на охотников и рыбаков. Порох нашёл на берегу реки.

В итоге в отношении жителя Берёзовского возбуждено три уголовных дела по статьям 222, 223 и 222.1 УК РФ за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также незаконное изготовление оружия.

«Все три преступления квалифицируются как деяния средней тяжести, срок наказания по каждому из них составляет до пяти лет лишения свободы», — отметили в транспортной полиции.