Спасатели помогли кемеровчанину, упавшему с 10-метровой скалы

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Кемеровские спасатели помогли мужчине, который сорвался с десятиметровой скалы во время альпинистской тренировки.
Как сообщает городская служба спасения, инцидент произошёл в субботу в деревне Журавли, недалеко от берега реки Томь.
За помощью к спасателям обратились очевидцы происшествия, которые рассказали диспетчеру, что на их глазах со скалы упал мужчина.
«Двое спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, врач-спасатель оказал ему первую помощь. Ещё двое спасателей подплыли к месту трагедии на лодке. В результате падения мужчина получил травмы различной степени тяжести, сломал рёбра», — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в службе спасения, мужчину транспортировали на берег, где уже ждали врачи скорой медицинской помощи.
По словам пострадавшего, он решил провести тренировку своим знакомым альпинистам, однако поскользнулся, потерял равновесие и упал.
Кемеровские спасатели помогли мужчине, который сорвался с десятиметровой скалы во время альпинистской тренировки.