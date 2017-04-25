Спасатели помогли кемеровчанину, упавшему с 10-метровой скалы

Кемеровские спасатели помогли мужчине, который сорвался с десятиметровой скалы во время альпинистской тренировки.

Как сообщает городская служба спасения, инцидент произошёл в субботу в деревне Журавли, недалеко от берега реки Томь.

За помощью к спасателям обратились очевидцы происшествия, которые рассказали диспетчеру, что на их глазах со скалы упал мужчина.

«Двое спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, врач-спасатель оказал ему первую помощь. Ещё двое спасателей подплыли к месту трагедии на лодке. В результате падения мужчина получил травмы различной степени тяжести, сломал рёбра», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в службе спасения, мужчину транспортировали на берег, где уже ждали врачи скорой медицинской помощи.

По словам пострадавшего, он решил провести тренировку своим знакомым альпинистам, однако поскользнулся, потерял равновесие и упал.