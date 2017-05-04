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Торговца героиновыми «барбарисками» поймали в Прокопьевске

Опубликовано , 215 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © tv2video.ru

Прокопьевские полицейские задержали местного драгдилера со свёртками запрещённого порошка, упакованного в обёртки из-под карамели.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, сотрудники местного уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что местный житель занимается торговлей наркотиками.

Ранее полицейские уже задерживали за незаконный сбыт героина мать и ещё двух родственниц подозреваемого, которые в настоящее время являются фигурантами уголовных дел и находятся в следственном изоляторе.

Оперативники задержали драгдилера с поличным сразу после того, как тот продал клиенту героиновую дозу. Во время досмотра полицейские обнаружили в одежде торговца несколько свёртков с сыпучим порошком, упакованных в обёртки из-под карамели «барбарис».

Проведённое исследование показало, что внутри находится героин массой около четырёх граммов.

Продавец «сладостей» стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Полицейские продолжают проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление поставщика наркотиков», — добавили в ведомстве.

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Прокопьевские полицейские задержали местного драгдилера со свёртками запрещённого порошка, упакованного в обёртки из-под карамели.

 

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