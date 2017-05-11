Новокузнечанин сломал ногу, пытаясь сбежать за водкой через окно

Последние новости:
Ещё тысячу велосипедов подарили кузбасским детям к лету
В Тайге поймали девятилетних детей, обкидывавших камнями поезда
Более полусотни аллей, парков и скверов разбили в Кузбассе к 9 мая
Лучшие кузбасские студенты отправятся на «Российскую студвесну-2017»
Власти Новокузнецка поддержали идею создать бесплатный спортзал
Пьяный житель Новокузнецка попал в больницу после того, как пытался сбежать от жены за «добавкой» через окно, но упал и сломал ногу.
Инцидент произошёл в одном из домов по улице Советской Армии. Жильцы дома вечером услышали крики. Возле подъезда лежал мужчина и звал на помощь. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции.
Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от осведомлённого источника, потерпевшего мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали ему перелом ноги со смещением и алкогольное опьянение.
Оказалось, что данную травму новокузнечанин получил в результате падения из окна второго этажа.
Мужчина выпивал, а когда алкоголь закончился, решил сходить в магазин за «добавкой». Однако супруга его не пустила и закрыла его в квартире, уйдя к соседям. Тогда нетрезвый горожанин решил выйти на улицу через окно, однако не удержался и рухнул на асфальт, в результате чего повредил ногу.
Пьяный житель Новокузнецка попал в больницу после того, как пытался сбежать от жены за «добавкой» через окно, но упал и сломал ногу.