Газеты и интернет
Радио
14°C, облачно
Войти на сайт

Новокузнечанин сломал ногу, пытаясь сбежать за водкой через окно

Опубликовано , 59 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © littleone.ru

Пьяный житель Новокузнецка попал в больницу после того, как пытался сбежать от жены за «добавкой» через окно, но упал и сломал ногу.

Инцидент произошёл в одном из домов по улице Советской Армии. Жильцы дома вечером услышали крики. Возле подъезда лежал мужчина и звал на помощь. Очевидцы вызвали «скорую помощь» и сотрудников полиции.

Как стало известно «Правоохранительному порталу Кузбасса» от осведомлённого источника, потерпевшего мужчину доставили в больницу, где врачи диагностировали ему перелом ноги со смещением и алкогольное опьянение.

Оказалось, что данную травму новокузнечанин получил в результате падения из окна второго этажа.

Мужчина выпивал, а когда алкоголь закончился, решил сходить в магазин за «добавкой». Однако супруга его не пустила и закрыла его в квартире, уйдя к соседям. Тогда нетрезвый горожанин решил выйти на улицу через окно, однако не удержался и рухнул на асфальт, в результате чего повредил ногу.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/89775.html

http://www.littleone.ru/public/img/articles/more/zdorovieipsihologi/article_1011/article_1011_1425398771151_5.jpg

Пьяный житель Новокузнецка попал в больницу после того, как пытался сбежать от жены за «добавкой» через окно, но упал и сломал ногу.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе водитель ВАЗа сбил подростка и уехал с места ДТП

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Сотрудники ГИБДД проверят, как кемеровские водители перевозят детей

runews24.ru
runews24.ru

В Кузбассе мать оставила новорожденного сына в пакете возле гаражей

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кемерове Миша Алоян встретится с боксером из Никарагуа

Российская газета
Российская газета

В Кузбассе ребенок выжил после падения с пятого этажа

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Новокузнечанам предлагают решить судьбу Сада Алюминщиков

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить