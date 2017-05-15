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Интернет-портал кемеровских проституток закрыли по решению суда

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © i.ytimg.com

Прокурор города Кемерово обратился в суд с заявлением о запрете сайта, содержащего объявления и фотографии местных проституток.

Данный ресурс содержит каталог «девушек с низкой социальной ответственностью» с характеристиками и прейскурантом их услуг, а также интимными фотографиями путан, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Прокуратура требовала внести данный сайт в реестр запрещённых, как пропагандирующий проституцию и содержащий информацию, распространение которой в России является противозаконным.

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещённую на сайте путан, запрещённой.

Теперь он будет внесён в единый реестр запрещённых доменных имен.

Информацию о данном ресурсе передадут в областное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для последующего блокирования работы интернет-портала.

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Прокурор города Кемерово обратился в суд с заявлением о запрете сайта, содержащего объявления и фотографии местных проституток.

 

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