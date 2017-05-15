Интернет-портал кемеровских проституток закрыли по решению суда

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Прокурор города Кемерово обратился в суд с заявлением о запрете сайта, содержащего объявления и фотографии местных проституток.
Данный ресурс содержит каталог «девушек с низкой социальной ответственностью» с характеристиками и прейскурантом их услуг, а также интимными фотографиями путан, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.
Прокуратура требовала внести данный сайт в реестр запрещённых, как пропагандирующий проституцию и содержащий информацию, распространение которой в России является противозаконным.
Центральный районный суд Кемерова удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещённую на сайте путан, запрещённой.
Теперь он будет внесён в единый реестр запрещённых доменных имен.
Информацию о данном ресурсе передадут в областное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для последующего блокирования работы интернет-портала.
Прокурор города Кемерово обратился в суд с заявлением о запрете сайта, содержащего объявления и фотографии местных проституток.