Интернет-портал кемеровских проституток закрыли по решению суда

Прокурор города Кемерово обратился в суд с заявлением о запрете сайта, содержащего объявления и фотографии местных проституток.

Данный ресурс содержит каталог «девушек с низкой социальной ответственностью» с характеристиками и прейскурантом их услуг, а также интимными фотографиями путан, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Прокуратура требовала внести данный сайт в реестр запрещённых, как пропагандирующий проституцию и содержащий информацию, распространение которой в России является противозаконным.

Центральный районный суд Кемерова удовлетворил требования прокурора и признал информацию, размещённую на сайте путан, запрещённой.

Теперь он будет внесён в единый реестр запрещённых доменных имен.

Информацию о данном ресурсе передадут в областное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для последующего блокирования работы интернет-портала.