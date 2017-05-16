Безработный геймер украл у жены деньги ради виртуального танка

В Междуреченске полицейские задержали геймера, который на похищенные деньги приобрёл танк для популярной компьютерной игры.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в полицию обратилась 25-летняя местная жительница, с банковской карты которой неизвестный похитил около 3 тыс. рублей.

По её словам, платёжное средство она хранила дома, его реквизиты никому не передавала.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний гражданский супруг заявительницы.

«Будучи безработным, злоумышленник проводил свободное время за популярной компьютерной игрой. Чтобы приобрести премиум-технику и различные аксессуары к ней, он переводил деньги с карты жены на свой электронный кошелёк. Впоследствии похищенные таким образом средства он обменял на игровую валюту и приобрёл танк», — рассказали в полиции.