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Безработный геймер украл у жены деньги ради виртуального танка

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © cdn01.ru

В Междуреченске полицейские задержали геймера, который на похищенные деньги приобрёл танк для популярной компьютерной игры.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в полицию обратилась 25-летняя местная жительница, с банковской карты которой неизвестный похитил около 3 тыс. рублей.

По её словам, платёжное средство она хранила дома, его реквизиты никому не передавала.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 25-летний гражданский супруг заявительницы.

«Будучи безработным, злоумышленник проводил свободное время за популярной компьютерной игрой. Чтобы приобрести премиум-технику и различные аксессуары к ней, он переводил деньги с карты жены на свой электронный кошелёк. Впоследствии похищенные таким образом средства он обменял на игровую валюту и приобрёл танк», — рассказали в полиции.

Любитель игр стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», санкции которой предусматривают до двух лет лишения свободы.

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В Междуреченске полицейские задержали геймера, который на похищенные деньги приобрёл танк для популярной компьютерной игры.

 

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