Альфонс с Алтая украл у новокузнечанки драгоценности почти на треть миллиона

Новокузнецкие полицейские задержали жителя Алтайского края, который похитил у женщины шкатулку с золотыми украшениями и драгоценностями на сумму 300 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, преступление было совершено почти месяц назад, когда потерпевшая рассталась с сожителем, а после его ухода обнаружила пропажу.

Женщина пыталась решить эту проблему с бывшим возлюбленным самостоятельно, однако сделать ей этого не удалось, тогда она обратилась за помощью к силовикам.

Новокузнечанка рассказала полицейским, что они познакомились в интернете и после первого свидания начали встречаться.

«Вскоре она пригласила своего избранника переехать жить в ее квартиру в Новокузнецке. Мужчина согласился. Несколько месяцев горожанка материально содержала сожителя, он же, в свою очередь, нигде не работал и ничего не делал по дому. Из-за этого между ними стали возникать конфликты. В итоге новокузнечанка решила расстаться с мужчиной, о чем сообщила ему», — сказали в ведомстве.

После его отъезда в Алтайский край потерпевшая обнаружила пропажу шкатулки с ювелирными изделиями.

Сотрудники уголовного розыска новокузнецкой полиции выехали в Алтайский край, где задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний рецидивист, у которого изъяли похищенную шкатулку с драгоценностями.

«Из золотых украшений злоумышленник успел продать браслет стоимостью 36 тысяч рублей и серьги с бриллиантами, которые оцениваются в 59 тысяч рублей», — отметили в ГУ МВД.

Подозреваемого доставили в Новокузнецк. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «кража, совершенная в крупном размере», за что ему грозит до шести лет лишения свободы.