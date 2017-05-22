Газеты и интернет
Радио
16°C, ясно
Войти на сайт

Альфонс с Алтая украл у новокузнечанки драгоценности почти на треть миллиона

Опубликовано , 97 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © euroradio.fm

Новокузнецкие полицейские задержали жителя Алтайского края, который похитил у женщины шкатулку с золотыми украшениями и драгоценностями на сумму 300 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, преступление было совершено почти месяц назад, когда потерпевшая рассталась с сожителем, а после его ухода обнаружила пропажу.

Женщина пыталась решить эту проблему с бывшим возлюбленным самостоятельно, однако сделать ей этого не удалось, тогда она обратилась за помощью к силовикам.

Новокузнечанка рассказала полицейским, что они познакомились в интернете и после первого свидания начали встречаться.

«Вскоре она пригласила своего избранника переехать жить в ее квартиру в Новокузнецке. Мужчина согласился. Несколько месяцев горожанка материально содержала сожителя, он же, в свою очередь, нигде не работал и ничего не делал по дому. Из-за этого между ними стали возникать конфликты. В итоге новокузнечанка решила расстаться с мужчиной, о чем сообщила ему», — сказали в ведомстве.

После его отъезда в Алтайский край потерпевшая обнаружила пропажу шкатулки с ювелирными изделиями.

Сотрудники уголовного розыска новокузнецкой полиции выехали в Алтайский край, где задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний рецидивист, у которого изъяли похищенную шкатулку с драгоценностями.

«Из золотых украшений злоумышленник успел продать браслет стоимостью 36 тысяч рублей и серьги с бриллиантами, которые оцениваются в 59 тысяч рублей», — отметили в ГУ МВД.

Подозреваемого доставили в Новокузнецк. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «кража, совершенная в крупном размере», за что ему грозит до шести лет лишения свободы.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/90020.html

https://euroradio.fm/sites/default/files/article/miniatures/2016/02/zolata.jpg

Новокузнецкие полицейские задержали жителя Алтайского края, который похитил у женщины шкатулку с золотыми украшениями и драгоценностями на сумму 300 тыс. рублей.

 

Яндекс.Новости

vistanews.ru
vistanews.ru

Актриса из Новокузнецка снялась в сериале ТНТ

versia.ru
versia.ru

В Кузбассе ребенок выпрыгнул из окна с зонтом в руках

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Мэр Новокузнецка возмущен слухами о прощании «Металлурга» с КХЛ

vokrug.tv
vokrug.tv

«Полицейский с Рублевки», 2 сезон, выходит в эфир ТНТ

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове такси сбило женщину на пешеходном переходе

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Под колёса такси в Кемерове попала молодая женщина

Происшествия

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить