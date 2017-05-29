Взрывоопасный снаряд 1919 года выпуска нашли в Кемеровском районе

Бойцы Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны, найденный в Кемеровском районе.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщил старший референт группы информации и общественных связей регионального управления службы Дмитрий Керсановский.

Предмет, похожий на снаряд, житель посёлка Бердовка обнаружил на одном из заброшенных участков.

О подозрительной находке мужчина сообщил в полицию. Проверять информацию направилось инженерно-техническое отделение ОМОНа Росгвардии из Кемерова.

Место происшествия оцепили спасатели и сотрудники полиции.

Бойцы спецподразделения установили, что найденным предметом является осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.

На головной части боеприпаса сохранилась маркировка с датой выпуска 1919 года.

Специалисты обнаружили, что корпус снаряда сильно повреждён коррозией. Сапёры дали заключение, что боеприпас может представлять угрозу несанкционированного взрыва.

В итоге бойцы Росгвардии прямо на месте обезвредили опасную находку с помощью накладного заряда.