Взрывоопасный снаряд 1919 года выпуска нашли в Кемеровском районе

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Бойцы Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны, найденный в Кемеровском районе.
Об этом «МедиаКузбассу» сообщил старший референт группы информации и общественных связей регионального управления службы Дмитрий Керсановский.
Предмет, похожий на снаряд, житель посёлка Бердовка обнаружил на одном из заброшенных участков.
О подозрительной находке мужчина сообщил в полицию. Проверять информацию направилось инженерно-техническое отделение ОМОНа Росгвардии из Кемерова.
Место происшествия оцепили спасатели и сотрудники полиции.
Бойцы спецподразделения установили, что найденным предметом является осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.
На головной части боеприпаса сохранилась маркировка с датой выпуска 1919 года.
Специалисты обнаружили, что корпус снаряда сильно повреждён коррозией. Сапёры дали заключение, что боеприпас может представлять угрозу несанкционированного взрыва.
В итоге бойцы Росгвардии прямо на месте обезвредили опасную находку с помощью накладного заряда.
Бойцы Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд времён Гражданской войны, найденный в Кемеровском районе.