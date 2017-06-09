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В Кемерове задержали курившего на борту самолёта крымчанина

Опубликовано , 85 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © orenday.ru

Сотрудники кузбасской транспортной полиции составили административный протокол в отношении жителя Симферополя, курившего на борту самолёта.

Как сообщила «МедиаКузбассу» представитель пресс-службы Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина, наряд транспортной полиции вызвали в Кемеровский международный аэропорт имени Леонова к только что прибывшему воздушному судну.

Инцидент произошёл на борту самолёта сообщением «Симферополь-Кемерово».

Как установили сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту, один из пассажиров воздушного судна во время полёта курил в туалете. Факт нарушения общественного порядка зафиксировали бортпроводники.

Сотрудники транспортной полиции доставили 27-летнего жителя Симферополя в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол за нарушение законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Курильщик полностью признал свою вину, объяснив, что не смог справиться с никотиновой зависимостью во время полёта.

Как пояснила Елена Щербинина, за нарушение его ждёт штраф в 500 рублей.

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Сотрудники кузбасской транспортной полиции составили административный протокол в отношении жителя Симферополя, курившего на борту самолёта.

 

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