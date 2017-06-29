Кемеровчанин похитил из аптеки препараты для «мужской силы»

В Кемерове полицейские задержали подозреваемого, похитившего прямо с аптечной витрины препараты для мужской потенции.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, в полицию обратилась заведующая аптеки, расположенной на улице 9 января.

«При просмотре записей камер видеонаблюдения было обнаружено, что один из посетителей похитил с витрины препараты для мужской потенции. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Полицейские установили личность похитителя, которым оказался 31-летний местный житель.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. На допросе у дознавателя подозреваемый дал признательные показания.

Искавший «мужскую силу» подозреваемый стал фигурантом уголовного дела о краже, за которую ему грозит до двух лет лишения свободы.