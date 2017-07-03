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Кузбасские и новосибирские полицейские пресекли канал поставки гашиша

Опубликовано , 1 161 просмотр
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © img2.ntv.ru

Полицейские Кемеровской области при поддержке новосибирских коллег изъяли крупную партию гашиша и пресекли межрегиональный канал поставки наркотика.

Как сообщает пресс-служба кузбасского ГУ МВД, правоохранители двух регионов провели совместную операцию при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2017».

«Сотрудники полиции задержали двух уроженцев одной из республик ближнего зарубежья, прибывших в Новокузнецк. В сумках у граждан полицейские обнаружили и изъяли около 10 килограммов наркотиков. По результатам проведенного исследования, изъятое у задержанных вещество является гашишем», — сказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», максимальные санкции которой предусматривают до 20 лет лишения свободы.

Как отметили в ГУМВД, на время следствия фигуранты заключены под стражу.

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Полицейские Кемеровской области при поддержке новосибирских коллег изъяли крупную партию гашиша и пресекли межрегиональный канал поставки наркотика.

 

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