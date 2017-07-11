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Житель Анжеро-Судженска погиб от выстрела в спину из «воздушки»

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Автор текста Сергей Ершов

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Фото © podpricelom.com

В Анжеро-Судженске возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека из пневматической винтовки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, трагедия произошла 8 июля.

«В пять утра в дежурную часть полиции города поступило сообщение об обнаружении трупа молодого с огнестрельным ранением. В ходе проверки было установлено, что 28-летний мужчина приехал к дому 32-летнего местного жителя, между ними произошёл конфликт», — уточнили в прокуратуре.

Хозяин дома достал пневматическую винтовку «Hatsan» и, желая напугать, выстрелил в спину второго участника конфликта. Молодой человек скончался на месте происшествия до приезда «скорой».

Следственный отделом по Анжеро-Судженску СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по статье «убийство», проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

«Для избежания подобных случаев напоминаем, что использование любого вида оружия, на первый взгляд безобидного, может повлечь непредвиденные, необратимые последствия», — подчеркнули в прокуратуре.

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В Анжеро-Судженске возбуждено уголовное дело по факту убийства молодого человека из пневматической винтовки.

 

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