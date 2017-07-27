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13-летняя новокузнечанка сорвалась с балкона третьего этажа

Опубликовано , 54 просмотра
Автор текста Анна Жураковская, АиФ-Кузбасс

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Фото © images.aif.ru

Девочка получила переломы позвоночника, переломы рук и другие травмы.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, инцидент произошел на улице Тореза 26 июля в 18:40 часа.

Девочка-подросток не ладила с соседкой. Во дворе она нашла мобильный телефон женщины, к которой испытывала неприязнь, но не вернула ей мобильник, а отдала матери. Женщина попыталась заставить дочь отдать телефон законной владелице, но девочка отказалась.

Мать несовершеннолетней случайно увидела соседку и пригласила её зайти к ним в гости за телефоном. Девочка в этот момент находилась дома. Она настолько не хотела видеть ненавистную соседку, что решила по балкону перебраться в соседнее окно подъезда, но не удержалась и сорвалась.

Пострадавшую увезли в городскую больницу с переломами позвоночника, рук и другими травмами. Инспекторы ПДН проводят по факту проверку.

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http://images.aif.ru/012/206/cc83677f5efd542a3311fcb65894d228.JPG

Девочка получила переломы позвоночника, переломы рук и другие травмы.

 

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