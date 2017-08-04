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Вмешавшийся в драку прохожий получил больший срок, чем её зачинщик

Опубликовано , 89 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © assets.tiempo.com.mx

Суд признал виновными двух жителей Киселёвска, которые избили до смерти мужчину, причём подсудимые даже не были знакомы — один из них проходил мимо и вмешался в конфликт.

Как сообщает областное следственное управление СК РФ, приговор 17- и 23-летнему парням вынесен по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

«В декабре 2016 года 17-летнему осуждённому позвонила родная сестра и пожаловалась, что сожитель оскорбляет её и обвиняет в измене. Молодой человек приехал к сестре, где между ним и хозяином возник конфликт, в ходе которого он стал бить потерпевшего. Затем они вышли на улицу, где продолжилась драка», — сказали в ведомстве.

На улице дерущихся увидел 23-летний прохожий, который ранее им был незнаком, но вмешался в конфликт, присоединившись к молодому человеку, также стал избивать 45-летнего мужчину.

Как выяснили следователи, после избиения 17-летний парень помог потерпевшему дойти до дома, от помощи врачей последний отказался, а через несколько часов ему стало хуже, он скончался. Оба участника избиения были задержаны, вину признали полностью.

«Приговором суда 17-летнему молодому человеку назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, 23-летнему — шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима», — уточнили в следственном управлении.

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Суд признал виновными двух жителей Киселёвска, которые избили до смерти мужчину, причём подсудимые даже не были знакомы — один из них проходил мимо и вмешался в конфликт.

 

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