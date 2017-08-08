Двое погибли, четверо пострадали в ДТП на трассе Тяжинский-Тисуль

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Тисульском районе, в котором погибли 18-летний водитель и 12-летний ребёнок, пострадали ещё двое взрослых и двое детей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, авария произошла накануне около 00:30 на автодороге «Тяжинский – Тисуль».

В результате столкновения автомобилей Hyundai ix35 и Daewoo Nexia травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

По данным ведомства, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

«Среди пострадавших три пассажира Hyundai — дети в возрасте 11, 12 и 13 лет. Через несколько часов, при проведении реанимационных мероприятий, в больнице скончались 18-летний водитель Daewoo и 12-летний ребёнок», — уточнили в полиции.

В настоящее время по факту произошедшего ДТП проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, 34-летняя водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».