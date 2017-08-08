Газеты и интернет
Радио
12°C, ясно
Войти на сайт

Двое погибли, четверо пострадали в ДТП на трассе Тяжинский-Тисуль

Опубликовано , 124 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

Последние новости:

Фото © belive.ru

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Тисульском районе, в котором погибли 18-летний водитель и 12-летний ребёнок, пострадали ещё двое взрослых и двое детей.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, авария произошла накануне около 00:30 на автодороге «Тяжинский – Тисуль».

В результате столкновения автомобилей Hyundai ix35 и Daewoo Nexia травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

По данным ведомства, всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

«Среди пострадавших три пассажира Hyundai — дети в возрасте 11, 12 и 13 лет. Через несколько часов, при проведении реанимационных мероприятий, в больнице скончались 18-летний водитель Daewoo и 12-летний ребёнок», — уточнили в полиции.

В настоящее время по факту произошедшего ДТП проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, 34-летняя водитель автомобиля Hyundai не справилась с управлением и совершила выезд на встречную полосу, где произошло столкновение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttp://mediakuzbass.ru/news/incidents/91261.html

http://belive.ru/wp-content/uploads/2016/05/backup1.jpg

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Тисульском районе, в котором погибли 18-летний водитель и 12-летний ребёнок, пострадали ещё двое взрослых и двое детей.

 

Яндекс.Новости

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

Аварийный участок шахты «Заречная» в Кузбассе планируют затопить

VSЁ42
VSЁ42

В Кемерове ищут пропавшую три месяца назад 49-летнюю женщину

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе инспектора труда оштрафовали на 600 000 рублей за взятку

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Кузбасский штаб Навального сменил координатора

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Новокузнечанин мечтал вернуться в тюрьму и ограбил магазин

Вести-Кузбасс
Вести-Кузбасс

В Новокузнецке обнаружили куриное мясо с сальмонеллой

Происшествия

Август 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78
9
10111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить