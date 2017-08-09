Кемеровчанка подралась с любовницей мужа в кафе на автомойке

Жительница областного центра на автомойке избила любовницу мужа, а та обратилась с заявлением в полицию.

Инцидент произошёл днём на проспекте Притомский, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Две клиентки автомоечного комплекса, ожидавшие, когда помоют их машины, вцепились друг в друга.

Одна из них в итоге обратилась с заявлением в полицию и за медицинской помощью. На её теле врачи обнаружили следы побоев. В связи с этим в отношении её обидчицы участковый уполномоченный составил административный протокол.

Как выяснилось, нарушительница приехала на автомойку, где увидела любовницу своего мужа, и решила с ней поговорить. Всё произошло в кафе, где клиенты жду своей очереди.

«Диалог между женщинами не задался с самого начала. В итоге обидчица схватила со стола кружку с чаем, плеснула им в свою соперницу, после чего бросила кружку в ее голову. За этим последовала драка», — отмечает портал.

В итоге нападавшая ушла, крикнув администратору: «Запищите на мой счёт!».

Центральный районный суд города Кемерово, рассмотрев материалы дела, признал нарушительницу виновной в нанесении побоев. За избиение любовницы мужа она заплатит штраф – 5 тысяч рублей.