Кемеровчанка подралась с любовницей мужа в кафе на автомойке

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Жительница областного центра на автомойке избила любовницу мужа, а та обратилась с заявлением в полицию.
Инцидент произошёл днём на проспекте Притомский, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
Две клиентки автомоечного комплекса, ожидавшие, когда помоют их машины, вцепились друг в друга.
Одна из них в итоге обратилась с заявлением в полицию и за медицинской помощью. На её теле врачи обнаружили следы побоев. В связи с этим в отношении её обидчицы участковый уполномоченный составил административный протокол.
Как выяснилось, нарушительница приехала на автомойку, где увидела любовницу своего мужа, и решила с ней поговорить. Всё произошло в кафе, где клиенты жду своей очереди.
«Диалог между женщинами не задался с самого начала. В итоге обидчица схватила со стола кружку с чаем, плеснула им в свою соперницу, после чего бросила кружку в ее голову. За этим последовала драка», — отмечает портал.
В итоге нападавшая ушла, крикнув администратору: «Запищите на мой счёт!».
Центральный районный суд города Кемерово, рассмотрев материалы дела, признал нарушительницу виновной в нанесении побоев. За избиение любовницы мужа она заплатит штраф – 5 тысяч рублей.
Жительница областного центра на автомойке избила любовницу мужа, а та обратилась с заявлением в полицию.